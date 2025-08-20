Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo vai estrear terceiro uniforme, inspirado em Rogério Ceni, no domingo

Camisa preta faz alusão ao uniforme usado pelo goleiro na conquista do Mundial de Clubes de 2005; estreia será contra o Atlético, no Morumbis
O São Paulo já tem data marcada para a estreia de seu novo terceiro uniforme. A equipe, aliás, usará a nova camisa no próximo domingo (24), contra o Atlético. O jogo, que ocorre no estádio do Morumbis, é válido pelo Campeonato Brasileiro. O uniforme, predominantemente preto, homenageia um grande ídolo do clube. A inspiração, portanto, é a camisa usada pelo goleiro Rogério Ceni em 2005.

A nova peça completa a coleção que celebra os 20 anos do tricampeonato mundial. A principal referência do uniforme é a camisa que Rogério Ceni usou naquela conquista. A cor preta e as tradicionais faixas no peito fazem alusão ao traje do goleiro. O presidente Julio Casares, inclusive, confirmou a data da estreia em suas redes sociais.

O uniforme, contudo, conta com diversos outros detalhes especiais em sua confecção. No interior da barra, por exemplo, há um selo com a frase “Um é pouco. Dois é bom. Três, só São Paulo”. Dentro do escudo, há uma escrita em japonês em referência ao hino do clube. Os logotipos em dourado, por fim, completam a grande homenagem ao título de 2005.

A estreia da nova e aguardada camisa ocorrerá em um jogo muito importante. O duelo contra o Atlético é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que vem de uma classificação na Copa Libertadores, terá o apoio de sua torcida. A expectativa da diretoria, então, é que o novo uniforme traga sorte para a equipe no confronto.

