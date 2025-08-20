São Paulo vai estrear terceiro uniforme, inspirado em Rogério Ceni, no domingo

Camisa preta faz alusão ao uniforme usado pelo goleiro na conquista do Mundial de Clubes de 2005; estreia será contra o Atlético, no Morumbis / Crédito: Jogada 10

O São Paulo já tem data marcada para a estreia de seu novo terceiro uniforme. A equipe, aliás, usará a nova camisa no próximo domingo (24), contra o Atlético. O jogo, que ocorre no estádio do Morumbis, é válido pelo Campeonato Brasileiro. O uniforme, predominantemente preto, homenageia um grande ídolo do clube. A inspiração, portanto, é a camisa usada pelo goleiro Rogério Ceni em 2005. A nova peça completa a coleção que celebra os 20 anos do tricampeonato mundial. A principal referência do uniforme é a camisa que Rogério Ceni usou naquela conquista. A cor preta e as tradicionais faixas no peito fazem alusão ao traje do goleiro. O presidente Julio Casares, inclusive, confirmou a data da estreia em suas redes sociais.