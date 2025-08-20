São Paulo alcança meta orçamentária na Libertadores após classificação

Tricolor soma premiação milionária e bilheteria robusta em momento de aperto financeiro. Competição vira opção para respiro em 2025

Pela classificação, o Tricolor receberá US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,8 milhões). A quantia chega em um período de dificuldades financeiras e está sendo considerada estratégica para o caixa do clube. Além disso, a renda de bilheteria vem se mostrando um ativo importante: no duelo decisivo das oitavas de final, o Morumbis registrou público de 57.461 torcedores e arrecadou R$ 3.851.690,00.

A vitória nos pênaltis sobre o Atlético Nacional , na última terça-feira (19/8), no Morumbis, trouxe ao São Paulo mais do que a vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores. O resultado significou também o cumprimento da meta orçamentária do clube para a competição em 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No planejamento para a temporada, a diretoria previa chegar à final do Campeonato Paulista e às quartas de final da Copa do Brasil, mas nenhuma dessas metas foi atingida. A Libertadores, portanto, torna-se o único torneio em que o clube conseguiu alcançar o objetivo orçado.

Agora, o São Paulo aguarda o desfecho entre LDU, do Equador, e Botafogo para conhecer seu próximo adversário. Aliás, o jogo de ida, disputado no Rio de Janeiro, terminou com vitória alvinegra por 1 a 0.

A premiação da Conmebol cresce a cada fase. Os semifinalistas receberão US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões). Já a decisão garantirá US$ 7 milhões (R$ 38,4 milhões) ao vice-campeão e US$ 23 milhões (R$ 126 milhões) ao grande vencedor.

Contudo, com a previsão de superávit de R$ 44,8 milhões para 2025, o clube ainda busca equilibrar as contas no curto prazo. Na semana passada, a diretoria solicitou um empréstimo de R$ 50 milhões para reforçar o fluxo de caixa.