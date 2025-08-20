Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo alcança meta orçamentária na Libertadores após classificação

Tricolor soma premiação milionária e bilheteria robusta em momento de aperto financeiro. Competição vira opção para respiro em 2025
A vitória nos pênaltis sobre o Atlético Nacional, na última terça-feira (19/8), no Morumbis, trouxe ao São Paulo mais do que a vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores. O resultado significou também o cumprimento da meta orçamentária do clube para a competição em 2025.

Pela classificação, o Tricolor receberá US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,8 milhões). A quantia chega em um período de dificuldades financeiras e está sendo considerada estratégica para o caixa do clube. Além disso, a renda de bilheteria vem se mostrando um ativo importante: no duelo decisivo das oitavas de final, o Morumbis registrou público de 57.461 torcedores e arrecadou R$ 3.851.690,00.

No planejamento para a temporada, a diretoria previa chegar à final do Campeonato Paulista e às quartas de final da Copa do Brasil, mas nenhuma dessas metas foi atingida. A Libertadores, portanto, torna-se o único torneio em que o clube conseguiu alcançar o objetivo orçado.

Agora, o São Paulo aguarda o desfecho entre LDU, do Equador, e Botafogo para conhecer seu próximo adversário. Aliás, o jogo de ida, disputado no Rio de Janeiro, terminou com vitória alvinegra por 1 a 0.

A premiação da Conmebol cresce a cada fase. Os semifinalistas receberão US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões). Já a decisão garantirá US$ 7 milhões (R$ 38,4 milhões) ao vice-campeão e US$ 23 milhões (R$ 126 milhões) ao grande vencedor.

Contudo, com a previsão de superávit de R$ 44,8 milhões para 2025, o clube ainda busca equilibrar as contas no curto prazo. Na semana passada, a diretoria solicitou um empréstimo de R$ 50 milhões para reforçar o fluxo de caixa.

