Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos vai receber quantia milionária por venda de Weslley Patati na Europa

Santos vai receber quantia milionária por venda de Weslley Patati na Europa

Peixe tem 40% da mais-valia do atacante, destaque no Maccabi Tel Aviv, de Israel, e recebe alívio financeiro em meio à busca por novo treinador
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos se prepara para receber uma boa quantia nos próximos dias por conta da venda de Weslley Patati para o AZ Alkmaar, da Holanda. O atacante de 21 anos foi adquirido pelo clube europeu junto ao Maccabi Tel Aviv, de Israel, por 7 milhões de euros (cerca de R$ 44,6 milhões).

Na negociação que levou Patati ao futebol israelense, o Peixe manteve 40% dos direitos econômicos sobre o mais-valia. Como havia vendido o jogador por 1,3 milhão de euros em 2023, agora terá direito a 2,28 milhões de euros (aproximadamente R$ 14,5 milhões).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O valor chega em momento crucial para o Santos, que enfrenta dificuldades financeiras e busca soluções para fechar com um novo técnico. Jorge Sampaoli é o nome mais cotado para reassumir o comando, mas já deixou claro que só aceitaria a proposta com garantias de investimento em reforços.

No Maccabi Tel Aviv, Patati se transformou em destaque imediato. Afinal, em 40 partidas na última temporada, marcou 14 gols, deu nove assistências e conquistou os títulos do Campeonato Israelense e da Copa de Israel. A performance rendeu ao brasileiro um lugar na seleção do campeonato e o apelido de “Mago Brasileiro” entre os torcedores. Na atual temporada, já havia recebido a camisa 10 e anotado um gol em cinco jogos antes da transferência.

Revelado pelo Santos, Patati estreou no profissional em 2022 e disputou 33 jogos pelo clube, com dois gols e uma assistência. O atacante também conquistou o Paulistão Sub-20 em 2022, mas colecionou polêmicas e, por conta disso, acabou negociado pelo Peixe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar