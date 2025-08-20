Santos abre conversas com Vojvoda, mas segue negociando com Sampaoli

Peixe tem interesse na contratação do ex-treinador do Fortaleza e abre tratativas, mas esbarra na questão pessoal para avançar nas negociações

No entanto, o Peixe esbarra em um ponto crucial: o momento pessoal do treinador. Afinal, após quatro anos no Brasil, longe dos filhos, Vojvoda decidiu passar um período de descanso na Argentina. A ideia inicial do técnico é só retornar ao trabalho em 2026, assumindo um clube desde a pré-temporada, em um cenário com menos urgência de resultados do que a luta contra o rebaixamento, como vivem atualmente Santos e Fortaleza.

Enquanto mantém conversas para tentar a volta de Jorge Sampaoli, a diretoria do Santos abriu um plano alternativo para a vaga de treinador. O nome de Juan Pablo Vojvoda, argentino que deixou recentemente o Fortaleza, entrou no radar do Alvinegro e já foi sondado por dirigentes do clube. Nos bastidores, ele é visto como um perfil interessante pela capacidade de extrair o máximo de elencos mais enxutos e de indicar reforços compatíveis com a realidade financeira.

Mesmo assim, segundo apuração, Vojvoda se dispôs a analisar o elenco santista, ainda sem qualquer sinalização de que aceitará uma proposta neste momento. A diretoria do Santos também tem ciência de que o argentino recusou recentemente uma oferta de outro clube brasileiro. Assim, reforça a necessidade de um convencimento mais firme, caso Sampaoli não seja viável.

O ex-técnico do Fortaleza deixou boa impressão pela forma como construiu equipes competitivas mesmo com recursos limitados, e internamente está sendo visto como um treinador de perfil mais equilibrado em comparação a Jorge Sampaoli. O argentino que já comandou o Peixe em 2019, levando o time ao vice-campeonato brasileiro, ainda está na memória do torcedor com carinho.

Sampaoli carrega o carinho da torcida do Santos

Por outro lado, Sampaoli divide opiniões dentro da diretoria. Se para a arquibancada ele está sendo visto como solução imediata, entre dirigentes há ressalvas quanto ao estilo explosivo do treinador e à pressão constante por reforços de peso. Atualmente, a negociação com ele está travada justamente pelas exigências feitas em relação a contratações para o time titular.

Assim, o Santos mantém duas frentes abertas no mercado. De um lado, o esforço para atender as condições impostas por Sampaoli. De outro, a tentativa de convencer Vojvoda a antecipar seus planos de descanso e assumir o desafio de reerguer o Peixe ainda em 2025.