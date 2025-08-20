Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos abre conversas com Vojvoda, mas segue negociando com Sampaoli

Peixe tem interesse na contratação do ex-treinador do Fortaleza e abre tratativas, mas esbarra na questão pessoal para avançar nas negociações
Enquanto mantém conversas para tentar a volta de Jorge Sampaoli, a diretoria do Santos abriu um plano alternativo para a vaga de treinador. O nome de Juan Pablo Vojvoda, argentino que deixou recentemente o Fortaleza, entrou no radar do Alvinegro e já foi sondado por dirigentes do clube. Nos bastidores, ele é visto como um perfil interessante pela capacidade de extrair o máximo de elencos mais enxutos e de indicar reforços compatíveis com a realidade financeira.

No entanto, o Peixe esbarra em um ponto crucial: o momento pessoal do treinador. Afinal, após quatro anos no Brasil, longe dos filhos, Vojvoda decidiu passar um período de descanso na Argentina. A ideia inicial do técnico é só retornar ao trabalho em 2026, assumindo um clube desde a pré-temporada, em um cenário com menos urgência de resultados do que a luta contra o rebaixamento, como vivem atualmente Santos e Fortaleza.

Mesmo assim, segundo apuração, Vojvoda se dispôs a analisar o elenco santista, ainda sem qualquer sinalização de que aceitará uma proposta neste momento. A diretoria do Santos também tem ciência de que o argentino recusou recentemente uma oferta de outro clube brasileiro. Assim, reforça a necessidade de um convencimento mais firme, caso Sampaoli não seja viável.

O ex-técnico do Fortaleza deixou boa impressão pela forma como construiu equipes competitivas mesmo com recursos limitados, e internamente está sendo visto como um treinador de perfil mais equilibrado em comparação a Jorge Sampaoli. O argentino que já comandou o Peixe em 2019, levando o time ao vice-campeonato brasileiro, ainda está na memória do torcedor com carinho.

Sampaoli carrega o carinho da torcida do Santos

Por outro lado, Sampaoli divide opiniões dentro da diretoria. Se para a arquibancada ele está sendo visto como solução imediata, entre dirigentes há ressalvas quanto ao estilo explosivo do treinador e à pressão constante por reforços de peso. Atualmente, a negociação com ele está travada justamente pelas exigências feitas em relação a contratações para o time titular.

Assim, o Santos mantém duas frentes abertas no mercado. De um lado, o esforço para atender as condições impostas por Sampaoli. De outro, a tentativa de convencer Vojvoda a antecipar seus planos de descanso e assumir o desafio de reerguer o Peixe ainda em 2025.

