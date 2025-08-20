Rafael assume protagonismo no São Paulo e atinge marca incrível nos pênaltis

Goleiro tem grande atuação nos dois jogos contra o Atlético Nacional e acerta quase todos os cantos nas disputas da marca da cal / Crédito: Jogada 10

O São Paulo está nas quartas de final da Conmebol Libertadores e muito disso passa pelas mãos de Rafael. O goleiro foi o personagem central da classificação diante do Atlético Nacional, da Colômbia, defendendo pênaltis nas duas partidas e escrevendo seu nome em mais uma noite marcante no Morumbis. Na ida, em Medellín, no empate em 0 a 0 foi Rafael quem defendeu uma cobrança de Cardona. Além disso, no jogo da volta, em São Paulo, ele repetiu o papel de herói, garantindo o empate por 1 a 1 no tempo normal e, nos pênaltis, conduzindo o time à vitória por 4 a 3.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Capitão na ausência de Lucas e Calleri, o camisa 23 assumiu um protagonismo que há muito não se via embaixo das traves são-paulinas. Contudo, mesmo sendo comparado por torcedores ao ídolo Rogério Ceni, Rafael prefere a humildade. “Para mim é um privilégio muito grande vestir a camisa do São Paulo, então nas minhas orações antes das partidas eu sempre agradeço muito a Deus por essa oportunidade, por poder pisar no Morumbi, fazer jogos como esse, ter noites como essa”, disse. Rafael tem atuação incrível nos pênaltis Os números ajudam a explicar a grande fase. Afinal, somando os dois jogos contra o Atlético Nacional, Rafael acertou sete dos oito cantos das cobranças colombianas. Quatro delas não entraram. A única vez que errou, Hinestroza acertou o travessão. Além da segurança técnica, o goleiro criou uma conexão especial com a torcida. A vibração no Morumbis foi destacada pelo próprio jogador.

“Essa vitória, essa classificação, a gente merecia. A festa que o torcedor fez desde a nossa chegada. O que fizeram no estádio cantando os 90 minutos. Foi nosso jogador a mais dentro de campo”, afirmou ainda no gramado. Já campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa do Brasil de 2024 pelo clube, Rafael mantém os pés no chão e afasta qualquer discurso de idolatria precoce. Seu foco está no trabalho e na sequência da Libertadores. Contudo, o torcedor são-paulino agradece por ter o goleiro em seu elenco em um momento tão importante.