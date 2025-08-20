Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Peter Shilton define recorde de Fábio como ‘brilhante’

Goleiro do Fluminense ultrapassa as 1.390 partidas da lenda do futebol inglês, na última terça, e está isolado na primeira colocação
Lenda do futebol inglês, Peter Shilton usou as redes sociais para homenagear Fábio, do Fluminense. O goleiro de 44 anos, afinal, ultrapassou o ex-arqueiro em números de jogos como jogador profissional e se tornou recordista da marca.

“Parabéns ao Fábio por bater meu recorde, que tive orgulho de manter por mais de 28 anos. Mantendo o recorde entre os goleiros. Brilhante conquista, Fábio”, disse Peter Shilton.

Fábio superou os 1.390 jogos de Peter Shilton na partida contra o América de Cali, na vitória do Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, na última terça-feira. O goleiro do Tricolor, que está perto de completar 45 anos, agora soma 1.391 partidas. A marca, portanto, gerou grande repercussão na imprensa internacional.

Fábio, diferentemente de Shilton, que tem marca centenária de jogos pela seleção inglesa, jamais defendeu a Seleção Brasileira em um jogo oficial. Mas é ídolo histórico de duas equipes: o Cruzeiro, que o goleiro defendeu por 15 anos e é o jogador com mais partidas (976); e o Fluminense, onde já alcança 235 jogos — e contando. Além disso, o arqueiro soma passagem por Vasco e União Bandeirante.

