Peter Shilton define recorde de Fábio como ‘brilhante’

Goleiro do Fluminense ultrapassa as 1.390 partidas da lenda do futebol inglês, na última terça, e está isolado na primeira colocação / Crédito: Jogada 10

Lenda do futebol inglês, Peter Shilton usou as redes sociais para homenagear Fábio, do Fluminense. O goleiro de 44 anos, afinal, ultrapassou o ex-arqueiro em números de jogos como jogador profissional e se tornou recordista da marca. “Parabéns ao Fábio por bater meu recorde, que tive orgulho de manter por mais de 28 anos. Mantendo o recorde entre os goleiros. Brilhante conquista, Fábio”, disse Peter Shilton.

Huge congratulations to Fabio Deivson Lopes Maciel for beating my @GWR a record I was proud to hold for over 28 years for the most competitive matches in the history of football ⚽️ keeping the record within the keepers union BRILLIANT achievement Fabio #proud @FIFAcom @FA pic.twitter.com/j9E6YT7WB0 — Peter Shilton (@Peter_Shilton) August 20, 2025 Fábio superou os 1.390 jogos de Peter Shilton na partida contra o América de Cali, na vitória do Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, na última terça-feira. O goleiro do Tricolor, que está perto de completar 45 anos, agora soma 1.391 partidas. A marca, portanto, gerou grande repercussão na imprensa internacional.