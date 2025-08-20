Neymar intermedeia, mas áudio vazado intensifica desavenças entre Kimberlly e Biancardi

Foto deletada acirra atrito

A origem da nova discórdia remete a uma postagem feita por Bruna em seu perfil. A influenciadora publicou imagens das filhas Mavie e Mel e, em uma delas, Helena aparecia brincando junto às irmãs. Na sequência, apagou o registro e o justificou como “um pedido da mãe da criança”.

Amanda, por sua vez, reiterou o cuidado com a exposição da filha nas redes, mas desmentiu sobre o pedido. Kimberlly expôs prints em que pedia para ser comunicada antes sobre qualquer postagem, enfatizando, ainda, que aquilo não representava nenhuma proibição.

“Vi que, novamente, você postou a minha filha sem me perguntar. Quero que, da próxima vez, me comunique. Entendo que ela é irmã das suas filhas, mas preciso cuidar da exposição dela. Uma simples foto pode ser distorcida de forma cruel. (…) Não estou proibindo, apenas pedindo que me comunique”, dizia uma das mensagens.

Neymar no papel de mediador

Segundo o Metrópoles, o camisa 10 já demonstrou impaciência com as brigas que o cercam fora de campo. O craque, que vive um momento conturbado com o Santos, teria se cansado de assumir o papel de mediador entre as mães de suas filhas.

Enquanto isso, Amanda reforça no suposto áudio que não busca confronto. O desejo dela, segundo as declarações, é apenas proteger Helena dos ataques que surgem nas redes — como já ocorreu anteriormente.

