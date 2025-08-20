Marcos Rocha faz primeiro treino e já pode ser titular pelo Grêmio

Último reforço do Imortal apresenta boas condições físicas, pois treinava normalmente no Palmeiras antes de concluir a transferência

O Tricolor gaúcho passa por um momento de carência de opções na lateral direita. Afinal, o clube vendeu Igor Serrote para o futebol árabe nesta janela de transferências. João Lucas retornou ao departamento médico por uma contusão muscular no primeiro jogo depois de se recuperar.

Marcos Rocha já treina com os seus novos companheiros, um dia depois de ser oficializado como reforço do Grêmio . Ele participou de atividade no CT Luiz Carvalho, nesta quarta-feira (20), e tem chances de estrear como titular na lateral direita contra o Ceará, no próximo sábado (23), na Arena. Como participava normalmente dos treinos no Palmeiras, apresenta condições ideais para estar em campo. O defensor ainda aguarda que o Imortal conclua a sua regularização junto à CBF, que precisa ocorrer até a próxima sexta-feira (22).

Outra opção, João Pedro está em estágio avançado de recuperação após sofrer uma fratura na tíbia da perna esquerda. Por isso, como Marcos Rocha será o único jogador de origem da posição, ele tem a probabilidade de estar entre os 11 iniciais. Neste ano, ainda pelo Palmeiras, o lateral-direito atuou em 17 oportunidades, sendo a última delas no começo de agosto. Na ocasião, ele esteve durante toda a partida no empate com o Vitória, em Salvador.

Nova liderança no Grêmio

Além da clara necessidade técnica, Marcos Rocha chega para agregar liderança. A sua grande e vitoriosa bagagem no futebol brasileiro foi um fator importante para a contratação. Multicampeão por Atlético e Palmeiras, ele ajudará muito no vestiário. A equipe, que briga para se afastar do rebaixamento, vive um momento de grande turbulência.

O lateral estava no Palmeiras desde o ano de 2018. No clube paulista, ele se tornou um dos jogadores com mais títulos na história. No total, foram 12 taças, incluindo duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros. Marcos Rocha, enfim, é o terceiro reforço anunciado pelo Grêmio nesta janela de transferências