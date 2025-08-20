LDU x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso entra em campo com a vantagem do empate. Mas o time local tem ao seu lado o fator altitude. Quem avança na Libertadores? / Crédito: Jogada 10

Com a vantagem do empate, o Botafogo visita a LDU, nesta quinta-feira (21), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, o Glorioso venceu os equatorianos por 1 a 0. Os donos da casa precisam, portanto, vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas. Por um, a série vai para os pênaltis. Onde assistir? A Paramount+ (streaming) tem a exclusividade sobre a partida.

Como chega a LDU? Campeã da Libertadores e com muita tradição no continente, a LDU causou uma boa impressão no Nilton Santos ao voltar viva para jogar em seu caldeirão. Além de mostrar personalidade na ida, os equatorianos contam com uma velha aliada: a altitude. "Claro que jogar a 2.800m não é igual a jogar ao nível do mar, mas eu poderia falar do gramado sintético daqui, que poderia ser uma vantagem para o Botafogo. Mas acredito que o bom futebol acaba imperando em qualquer condição", respondeu o técnico Tiago Nunes. Sobre a equipe que vai a campo, Nunes descansou os 11 titulares da ida no Campeonato Equatoriano para não perder ninguém para a grande decisão. Como chega o Botafogo? A temporada 2025 se desenha para Copas no Mais Tradicional. Afinal, a equipe ficou distante da liderança do Campeonato Brasileiro com a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, no último domingo (17), no Colosso do Subúrbio. Mas um bicampeonato da Libertadores sacramentaria outro ano inesquecível na história do clube.