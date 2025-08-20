Juventude x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Rivais precisam vencer: vão mal no Brasileiro, mas vêm de bons resultados. Vasco fez 6 a 0 no Santos fora de casa; Ju conquistou 1º ponto fora

Juventude e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (20/8), pela 14ª rodada, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, casa do Papo, que segue invicto desde o retorno do técnico Thiago Carpini. O Cruz-Maltino, por sua vez, chega com a moral em alta por conta da goleada sobre o Santos, no último domingo (17/8), por 6 a 0, em pleno Morumbis.

A Voz do Esporte fará a transmissão deste duelo. A cobertura começa a partir das 17h30 (de Brasília), com o tradicional pré-jogo que te coloca por dentro de tudo relacionado ao confronto. E com a bola rolando, o elétrico Christian Rafael estará na narração.

Além de Christian Rafael, a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e as reportagens de Raphael Almeida. Não deixe de clicar na arte acima, a partir das 17h30, para não perder nada de Juventude x Vasco.

