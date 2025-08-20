Juventude acerta contratação de zagueiro do Fluminense

Luan Freitas, de 24 anos, estava emprestado ao Paysandu na disputa da Série B, mas defenderá as cores do Alviverde no restante da temporada

O Juventude encaminhou a contratação do zagueiro Luan Freitas, de 24 anos, que pertence ao Fluminense e estava atuando pelo Paysandu na disputa da Série B do Brasileirão. Assim, o defensor chegará ao clube gaúcho por empréstimo até o fim da temporada. A informação é do portal “ge”.

Ainda na tarde desta terça-feira (19), o Papão da Curuzu confirmou o retorno do jogador ao Tricolor de Laranjeiras, que irá repassá-lo ao Alviverde de Caxias do Sul na sequência da temporada.