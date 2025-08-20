Jornalista ex-Globo deixa o UOL e assina com a ESPN

Profissional de comunicação ex-Globo não terá exclusividade com o grupo Disney e seguirá atuando em transmissões da Amazon Prime / Crédito: Jogada 10

O jornalista André Hernan comunicou a sua saída do portal “UOL” nesta quarta-feira (20), pois aceitou o convite para trabalhar na ESPN. Apesar do acerto com a emissora, o profissional não terá exclusividade com o grupo Disney. Assim, ele continuará atuando em transmissões de partidas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, na Amazon Prime Video. “Gostaria de agradecer imensamente o carinho e o respeito que o “UOL” sempre teve comigo. Hoje deixo a casa para seguir num novo projeto. Foi um prazer poder trabalhar na Coluna Mercado da Bola, no Zona Mista do Hernan e no De Primeira com meus irmãos PVC e Luiza Oliveira”, esclareceu André Hernan em sua conta do Instagram.

O comunicador trabalhava no "UOL" desde setembro de 2022 e no Amazon Prime Video é um dos principais repórteres ao lado de Mauro Naves. ESPN lança canal esportivo em TV aberta A ESPN, que integra o grupo Disney de comunicação, firmou uma parceria com o grupo Kalunga. Assim, o objetivo da colaboração era inaugurar um canal de esportes gratuito em TV aberta, no caso o X-Sports. A emissora já está em funcionamento e utiliza a estrutura da Ideal TV para exibir seus conteúdos esportivos durante todo o dia e realizar demais procedimentos. O novo formato causa empolgação de resultados impactantes de audiência, pois é um cenário inédito no país.