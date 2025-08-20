Internacional x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Duelo de titãs pelas oitavas da Libertadores. Fla venceu em casa e tem vantagem no Sul

Internacional e Flamengo voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Trata-se do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A equipe rubro-negra venceu a partida de ida por 1 a 0, no Maracanã, e terá a vantagem do empate para avançar às quartas. Do outro lado, o Colorado precisa vencer para seguir na competição. Será o terceiro jogo seguido entre as equipes, já que no domingo se enfrentaram pelo Brasileiro também, com nova vitória do Fla (3 a 1). Quem avançar no confronto terá pela frente o vencedor do duelo entre Cerro Porteño-PAR e Estudiantes-ARG nas quartas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará uma jornada esportiva muito especial para este duelo decisivo. O pré-jogo começa às 20h (de Brasília), sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

A narração é do premiado Cesar Tavares, mas a cobertura também conta com André Bachá nas reportagens e Rodrigo Seraphim nos comentários. Clique na arte acima, a partir das 20h (de Brasília). Assim, não perderá nada deste superclássico entre campeões do mundo que vale vaga nas quartas da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.