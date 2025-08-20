Imprensa internacional destaca recorde de Fábio, do Fluminense

Goleiro do Tricolor ultrapassa as 1.390 partidas do inglês Peter Shilton na última terça-feira e está isolado na primeira colocação

O jornal francês “Le Monde” destacou que o nome de Fábio é “pouco conhecido do grande público europeu”. Afinal, o arqueiro construiu toda sua carreira no Brasil.

O goleiro Fábio, do Fluminense, entrou para história do futebol , na última terça-feira (19), na vitória e classificação contra o América de Cali, pela Sul-Americana. Ele, afinal, ultrapassou a marca do inglês Peter Shilton e se tornou o jogador com mais partidas disputadas (1.391) do futebol. O feito gerou uma repercussão da imprensa internacional.

“Foi no Cruzeiro, clube de Belo Horizonte, que ele construiu a maior parte de sua lenda: 17 temporadas, 976 jogos, 12 títulos e uma impressionante regularidade”, publicou o diário francês, que ainda o considera “um dos maiores goleiros de sua época”.

O alemão Bild também chamou a atenção para o fato de o recorde ser por um atleta que sempre jogou em times brasileiros, como União Bandeirante, Athletico, Vasco da Gama, Cruzeiro e Fluminense.

O italiano Corriere della Serra ressaltou a coincidência de Fábio iniciar sua carreira em 1997, “curiosamente, no mesmo ano em que Shilton se aposentou”. Além disso, o espanhol “Mundo Deportivo” noticiou que Fábio “bateu um recorde antigo do lendário goleiro Peter Shilton”.

Fábio, diferentemente de Shilton, que tem marca centenária de jogos pela seleção inglesa, jamais defendeu a Seleção Brasileira em um jogo oficial. Mas é ídolo histórico de duas equipes: o Cruzeiro, que o goleiro defendeu por 15 anos e é o jogador com mais partidas (976); e o Fluminense, onde já alcança 235 jogos — e contando.