Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Imprensa internacional destaca recorde de Fábio, do Fluminense

Imprensa internacional destaca recorde de Fábio, do Fluminense

Goleiro do Tricolor ultrapassa as 1.390 partidas do inglês Peter Shilton na última terça-feira e está isolado na primeira colocação
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O goleiro Fábio, do Fluminense, entrou para história do futebol, na última terça-feira (19), na vitória e classificação contra o América de Cali, pela Sul-Americana. Ele, afinal, ultrapassou a marca do inglês Peter Shilton e se tornou o jogador com mais partidas disputadas (1.391) do futebol. O feito gerou uma repercussão da imprensa internacional.

O jornal francês “Le Monde” destacou que o nome de Fábio é “pouco conhecido do grande público europeu”. Afinal, o arqueiro construiu toda sua carreira no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

“Foi no Cruzeiro, clube de Belo Horizonte, que ele construiu a maior parte de sua lenda: 17 temporadas, 976 jogos, 12 títulos e uma impressionante regularidade”, publicou o diário francês, que ainda o considera “um dos maiores goleiros de sua época”.

O alemão Bild também chamou a atenção para o fato de o recorde ser por um atleta que sempre jogou em times brasileiros, como União Bandeirante, Athletico, Vasco da Gama, Cruzeiro e Fluminense.

O italiano Corriere della Serra ressaltou a coincidência de Fábio iniciar sua carreira em 1997, “curiosamente, no mesmo ano em que Shilton se aposentou”. Além disso, o espanhol “Mundo Deportivo” noticiou que Fábio “bateu um recorde antigo do lendário goleiro Peter Shilton”.

Fábio, diferentemente de Shilton, que tem marca centenária de jogos pela seleção inglesa, jamais defendeu a Seleção Brasileira em um jogo oficial. Mas é ídolo histórico de duas equipes: o Cruzeiro, que o goleiro defendeu por 15 anos e é o jogador com mais partidas (976); e o Fluminense, onde já alcança 235 jogos — e contando.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar