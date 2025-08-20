Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Havertz sofre lesão e Arsenal pode voltar ao mercado

Meia-atacante será reavaliado para saber a gravidade do problema, mas clube já considera buscar reforços para suprir a possível ausência
O Arsenal recebeu uma notícia preocupante nesta quarta-feira (20). Kai Havertz sofreu uma lesão no joelho e pode ficar um período fora dos gramados. De acordo com a imprensa local, o jogador passará por exames mais detalhados nas próximas horas para definir a gravidade do problema.

O alemão de 26 anos já não participou do treino aberto no Emirates Stadium, o que levantou suspeitas sobre sua condição física. Porém, até o momento, o clube não confirmou por quanto tempo o atacante ficará afastado.

A possível ausência de Havertz representa mais um desafio para o técnico Mikel Arteta na montagem do time. Diante do imprevisto, a diretoria dos Gunners já observa o mercado em busca de reforços. A intenção é garantir opções que mantenham a competitividade da equipe em um momento importante da temporada.

