Havertz sofre lesão e Arsenal pode voltar ao mercado

Meia-atacante será reavaliado para saber a gravidade do problema, mas clube já considera buscar reforços para suprir a possível ausência / Crédito: Jogada 10

O Arsenal recebeu uma notícia preocupante nesta quarta-feira (20). Kai Havertz sofreu uma lesão no joelho e pode ficar um período fora dos gramados. De acordo com a imprensa local, o jogador passará por exames mais detalhados nas próximas horas para definir a gravidade do problema.