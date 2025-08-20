Guardiola abre possibilidade de renovar com o Manchester City

Apesar de já ter falado em pausa na carreira, técnico diz que se sente bem e considera estender contrato além de 2027

Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até junho de 2027 e já havia sinalizado que poderia tirar uma pausa quando chegasse ao fim do vínculo. Mas, em entrevista ao ‘Men in Blazers’, o treinador mudou o tom e até abriu a porta para uma renovação.

“Tenho mais dois anos de contrato, talvez fique por mais dois. A grande questão é quando vou parar: se neste ano, em dois ou em quatro… Sei que vou descansar em algum momento, mas, agora, posso dizer que me sinto bem”, disse o técnico catalão.

O carinho pela cidade também pesa na escolha de Guardiola.

“Manchester me conquistou. Quando você passa 10 anos em um lugar, é porque está feliz. Não poderia pedir mais nada. O futebol tem sido muito generoso comigo”, afirmou o treinador, que já vive sua 10ª temporada à frente dos Citizens.

As declarações chamam atenção porque, semanas atrás, ele havia falado em tom bem diferente, garantindo que faria uma pausa assim que deixasse o clube.