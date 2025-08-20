Godoy Cruz x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Após vencer por 2 a 1 na ida, Galo tem o direito de empatar para avançar de fase na Sul-Americana; saiba como chegam os times / Crédito: Jogada 10

Participando pela décima vez da Sul-Americana, o Atlético-MG tem a chance de seguir mantendo o sonho do título inédito. É nesta quinta-feira (21/8), quando visita o Godoy Cruz (ARG), em Mendoza, pela volta das oitavas de final. Por vencer na ida por 2 a 1, o Galo Doido tem vantagem do empate para chegar nas quartas, onde enfrentaria o vencedor de Bolivar (BOL) e Cienciano (PER). Vamos, então, saber como chegam os times para o jogo desta quinta, às 19h (de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte. Onde assistir O jogo terá transmissão da ESPN pela TV fechada e Disney+ pelo streaming.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Thiago Galhardo, hoje no Santa Cruz, indica sonho de disputar o BBB: ‘Aposento agora’ Como chega o Godoy Cruz Apesar de ser mandante, o Godoy Cruz chega como azarão para o confronto. Afinal, vem de sete jogos sem vencer, sendo três derrotas seguidas. Antes, eram quatro empates consecutivos. Um desses reveses foi diante o próprio Atlético, na Arena MRV, na última quinta (14/8), por 2 a 1. Depois, no domingo (17/8), a equipe foi ao Mâs Monumental e levou uma sapecada de 4 a 2 para o River Plate, pela quinta rodada do Torneio Clausura. Na ocasião, o técnico Walter Ribonetto escolheu poupar alguns titulares, visando a volta contra o Galo.

Como perdeu na ida por 2 a 1, não poderá se dar ao luxo de tropeçar. Pelo contrário: precisa encerrar a sequência negativa e vencer para ao menos levar a decisão para os pênaltis. Caso queira chegar às quartas sem a necessidade de penalidades, terá de ganhar por no mínimo dois gols. O alento para o time argentino é que o Atlético sofreu gol em oito dos últimos nove jogos. Como chega o Atlético Por mais que não viva um excelente momento na temporada e ainda tenha desfalques, o Atlético é o favorito a avançar. O time do técnico Cuca venceu apenas um dos últimos quatro jogos – ainda que tenha avançado na Copa do Brasil – e vem sofrendo bastantes gols. Muito, é claro, por conta dos problemas na zaga. Afinal, Lyanco está machucado e segue recuperação de lesão muscular na coxa esquerda.

Já o lateral-direito Saravia tem o mesmo problema, mas na coxa direita. O meia-atacante Patrick e o ponta Bernard também sequer viajaram à Argentina. Cuca, então, faz mistério acerca do time que sairá jogando. Existe a possibilidade de Reinier ser titular. Autor de uma assistência de peito para o gol de Hulk, que sacramentou a vitória por 2 a 1 na ida, o jogador seria uma opção caso Rony comece no banco. Caso confirme o favoritismo e, consequentemente, a vaga, o Atlético chegaria às quartas de final pela terceira vez. A primeira foi em 2010, quando caiu diante do Palmeiras. Em 2019, viveu sua melhor campanha, sendo semifinalista. No entanto, o time perdeu para o Colón (ARG), nos pênaltis, e deu adeus ao torneio. GODOY CRUZ (1) x (2) ATLÉTICO Copa Sul-Americana 2025 – Oitavas de final (Jogo de volta)

Data e horário: 21/08/2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Feliciano Gambarte , em Mendoza (ARG)

GODOY CRUZ: Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi; Altamira, Roberto Fernández, Pol Fernández e Andino; Auzmendi . Técnico: Walter Ribonetto.

ATLÉTICO-MG: Everson; Gabriel Menino (Natanael), Ivan Román, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Rony (Reinier), Cuello e Hulk . Técnico: Cuca.

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

Assistentes: Jose Retmal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Miguel Araos (CHI)

Onde assistir: ESPN e Disney+