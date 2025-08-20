Fenerbahçe e Benfica empatam nos playoffs da Champions

Vaga para a fase de liga da competição será decidida em Lisboa; time português não terá Florentino, expulso no jogo de ida

Fenerbahçe e Benfica ficaram no empate sem gols nesta quarta-feira (20), no estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, pelo playoff da Champions. O duelo foi equilibrado, com poucas chances de gol e clima de muita tensão na Turquia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa maneira, a decisão da vaga para a fase de liga da Champions fica para a próxima quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz. Contudo, o Benfica terá um desfalque de Florentino, expulso após receber dois cartões amarelos em sequência. O Fenerbahçe, por sua vez, aposta no técnico português José Mourinho para sair de Lisboa com a classificação.

Fenerbahçe x Benfica

O Benfica começou melhor e quase abriu o placar com Richard Ríos, que obrigou o goleiro Eğribayat a boa defesa. Depois, o jogo ficou travado, com muitas disputas no meio e poucas chances. A melhor oportunidade do Fenerbahçe no primeiro tempo veio em chute forte de Oosterwolde, que parou em ótima defesa de Trubin.

No segundo tempo, os turcos tentaram pressionar e ganharam ainda mais força após a expulsão de Florentino, que levou dois cartões amarelos em somente dois minutos. O time de José Mourinho chegou a marcar com En-Nesyri, mas o lance acabou sendo anulado por impedimento. Nos minutos finais, o Benfica se fechou bem e conseguiu segurar o 0 a 0 até o apito final.