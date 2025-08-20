Fãbio, o recordista: ‘Foi tudo um processo para alcançar algo tão grandioso’

Jogador com mais partidas na história do futebol, goleiro se lembra da carreira e mostra gratidão ao Flu, que o abraçou no momento mais difíci / Crédito: Jogada 10

Fábio viveu um momento especial nesta terça-feira, 19/8, no Maracanã. Afinal, na vitória por 2 a 0 sobre o América de Cali, que valeu passagem para as quartas da Sul-Americana, o goleiro chegou aos 1.391 jogos. Assim, tornou-se o jogador com mais partidas na história do futebol. Ao chegar à marca, superou outro goleiro, o inglês Peter Shilton que jogou entre os anos 60 a 90. Dono de 125 jogos pela seleção e que defendeu com destaque Leicester, Nottingham Forest e Southampton, entre outras equipes. Antes do jogo, o Fluminense celebrou a marca em suas redes sociais. Fábio entrou para o jogo com sua filha Valentina, sendo ovacionado pelos quase 35 mil torcedores no Maracanã. Vestiu uma camisa com um patch em alusão à marca. Após a partida, em que Fábio teve pouco trabalho, o goleiro foi recebido em campo pelos familiares, ganhou aplausos dos companheiros e recebeu uma placa comemorativa. Depois, na zona mista, o goleiro, de 44 anos e ainda atuando em altíssimo nível, comentou a façanha histórica:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Desde o primeiro jogo, trilhei todos os dias para alcançar esse recorde São 1.391 como profissional. Os planos de Deus são perfeitos, independentemente do que aconteceu nesse processo — momentos difíceis, derrotas, alegrias e lesões. Foi tudo um processo para alcançar algo tão grandioso.” Fàbio, ídolo de dois gigantes do Brasil Fábio, diferentemente de Shilton, que tem marca centenária de jogos pela seleção inglesa, jamais defendeu a Seleção Brasileira em um jogo oficial. Mas é ídolo histórico de duas equipes: o Cruzeiro, que o goleiro defendeu por 15 anos e é o jogador com mais partidas (976); e o Fluminense, onde já alcança 235 jogos — e contando. “Grato. Duas equipes que fazem parte da história e me deram a oportunidade de viver sonhos. Cruzeiro vivi a maioria dos jogos junto com minha esposa e filhos, em momentos felizes e tristes.” Mas Fábio fez questão de frisar que, quando deixou o Cruzeiro — aos prantos (era titular, mas a SAF de Ronaldo queria diminuir seu salário e ele não aceitou) —, ganhou a oportunidade de seguir em um time de alto nível: o Fluminense.