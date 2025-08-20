De olho no futuro, Palmeiras renova todos setores do elenco

Verdão abriu os cofres nesta temporada para trazer novas peças, dispensou veteranos e prepara plantel forte de olho nos próximos anos

Com o novo acordo, Carlos Miguel passa a integrar a lista de atletas com compromissos mais extensos no clube, ao lado de Paulinho e Vitor Roque, reforços mais caros da história alviverde, ambos contratados até o fim de 2029.

O Palmeiras oficializou nesta terça-feira (19) a contratação do goleiro Carlos Miguel , que firmou vínculo até julho de 2030. A chegada do arqueiro reforça a tendência de reformulação do elenco, baseada em contratos longos. Mais do que isso, mostra a construção de uma espinha dorsal do Verdão para os próximos anos.

Nos últimos dois anos, a diretoria intensificou os investimentos em jogadores jovens e de potencial, como Giay, Khellven, Micael, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Mauricio, Ramón Sosa e Facundo Torres, todos com vínculos de, no mínimo, quatro temporadas. Entre os atletas que já estavam no grupo, o uruguaio Piquerez renovou até 2030, assumindo papel de liderança em meio às despedidas de nomes experientes como Mayke e Marcos Rocha.

Com a chegada de Carlos Miguel, o Palmeiras soma dez reforços confirmados em 2025. Além dele, já foram anunciados Bruno Fuchs, Micael, Khellven, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque. A lista deve aumentar nos próximos dias, já que o lateral-esquerdo Jefté, de 21 anos, desembarcou no Brasil para realizar exames médicos antes de assinar contrato de longa duração.

O clube ainda busca reforçar o meio-campo. A prioridade é a chegada de um volante e de um meia ofensivo antes do fechamento da janela, no dia 2 de setembro.

Palmeiras também tem jogadores e treinador com situação indefinida

Em contrapartida, dois jogadores vivem situação indefinida. Afinal, o goleiro Marcelo Lomba, de 38 anos, tem contrato apenas até dezembro e não sabe se continuará. Já o zagueiro Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético Mineiro, agradou à comissão técnica e pode ter a permanência negociada.