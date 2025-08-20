Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De olho no futuro, Palmeiras renova todos setores do elenco

Verdão abriu os cofres nesta temporada para trazer novas peças, dispensou veteranos e prepara plantel forte de olho nos próximos anos
O Palmeiras oficializou nesta terça-feira (19) a contratação do goleiro Carlos Miguel, que firmou vínculo até julho de 2030. A chegada do arqueiro reforça a tendência de reformulação do elenco, baseada em contratos longos. Mais do que isso, mostra a construção de uma espinha dorsal do Verdão para os próximos anos.

Com o novo acordo, Carlos Miguel passa a integrar a lista de atletas com compromissos mais extensos no clube, ao lado de Paulinho e Vitor Roque, reforços mais caros da história alviverde, ambos contratados até o fim de 2029.

Nos últimos dois anos, a diretoria intensificou os investimentos em jogadores jovens e de potencial, como Giay, Khellven, Micael, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Mauricio, Ramón Sosa e Facundo Torres, todos com vínculos de, no mínimo, quatro temporadas. Entre os atletas que já estavam no grupo, o uruguaio Piquerez renovou até 2030, assumindo papel de liderança em meio às despedidas de nomes experientes como Mayke e Marcos Rocha.

Com a chegada de Carlos Miguel, o Palmeiras soma dez reforços confirmados em 2025. Além dele, já foram anunciados Bruno Fuchs, Micael, Khellven, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque. A lista deve aumentar nos próximos dias, já que o lateral-esquerdo Jefté, de 21 anos, desembarcou no Brasil para realizar exames médicos antes de assinar contrato de longa duração.

O clube ainda busca reforçar o meio-campo. A prioridade é a chegada de um volante e de um meia ofensivo antes do fechamento da janela, no dia 2 de setembro.

Palmeiras também tem jogadores e treinador com situação indefinida

Em contrapartida, dois jogadores vivem situação indefinida. Afinal, o goleiro Marcelo Lomba, de 38 anos, tem contrato apenas até dezembro e não sabe se continuará. Já o zagueiro Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético Mineiro, agradou à comissão técnica e pode ter a permanência negociada.

Além das movimentações no elenco, a diretoria mantém conversas para renovar o vínculo do técnico Abel Ferreira, cujo contrato se encerra em dezembro. Aliás, a ideia é estender a permanência do treinador até 2027, consolidando o português como o nome ideal para comandar a nova geração.

