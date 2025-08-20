Conselho do São Paulo aprova empréstimo em meio a crise financeira

O Tricolor mantém em prática o FIDC (Fundo de Investimentos de Direitos Creditórios), cujo objetivo é reforçar o fluxo de caixa e auxiliar na quitação de dívidas bancárias. Gerido pela Galápagos Capital, o fundo impõe diretrizes de austeridade financeira, mas não impede a captação de empréstimos pelo clube.

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou, por ampla maioria, um empréstimo de R$ 50 milhões junto ao Banco Daycoval. A votação, que começou na segunda-feira e se estendeu até terça, contou com 79,13% de votos favoráveis (171 conselheiros) e 19,07% contrários (41 votos), em um momento de aperto financeiro para o clube.

Para 2025, a previsão do São Paulo é de tomar pouco mais de R$ 200 milhões em empréstimos. Este valor inclui repasses do FIDC ou de outros instrumentos financeiros, sem necessariamente recorrer exclusivamente aos bancos. O objetivo geral do fundo é arrecadar cerca de R$ 240 milhões para reduzir os débitos do clube. Aliás, o projeto foi aprovado pelo Conselho em outubro do ano passado.

A necessidade de recursos se explica pelo aumento da dívida do São Paulo em 2024, que saltou de R$ 666,6 milhões em 2023 para R$ 968,2 milhões, um crescimento de R$ 301,5 milhões ao longo do ano. Um dos principais fatores para o aumento foi a arrecadação abaixo do esperado com a venda de atletas. O clube projetava R$ 174,1 milhões, mas recebeu apenas R$ 93,3 milhões, deixando um déficit de R$ 80,7 milhões.

Diretor acredita que São Paulo fecha ano com superávit

Apesar do cenário desafiador, o diretor de futebol Carlos Belmonte reafirmou a intenção de fechar 2025 com superávit. Ele destacou o controle de gastos e a estratégia de gestão de atletas para fechar o ano no azul.

“Era um ano que tínhamos que apertar muito o cinto. O São Paulo é o único clube da Série A que não contratou ninguém por transferência. Reduzimos a folha do primeiro semestre em quase R$ 8 milhões. Praticamente cumprimos a meta de vendas que estava prevista no orçamento. Mas é um ano difícil. O Crespo é um parceiro desse projeto. Vamos seguir nesse trabalho, buscando jogadores dentro da nossa possibilidade, do que pensamos em fazer”, disse Belmonte, após a partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no último dia 9 de agosto.