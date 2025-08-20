Chapecoense confirma saída de Maílton, que vai defender o São Paulo

Lateral estava emprestado pelo Metalist ao clube catarinense e foi liberado para acertar em definitivo com o Tricolor

Por uma nota em seu site, a Chape informou que o jogador não fazia mais parte do seu plantel. Nesta temporada, o lateral atuou em 29 partidas, com sete gols marcados e nove assistências, sendo seis gols na Série B. Maílton era um dos destaques da campanha do clube na competição, na qual se encontra no G4.

A Chapecoense confirmou nesta quarta-feira (20) a saída do lateral-direito Maílton . O jogador estava emprestado ao Furacão do Oeste pelo Metalist, da Ucrânia. Entretanto, o clube europeu negociou o atleta com o São Paulo. A negociação foi concluída horas antes da partida do Tricolor contra o Atlético Nacional, pela Libertadores.

Estratégia do São Paulo

Para conseguir a contratação do lateral, o São Paulo utilizou uma dívida antiga. O Metalist devia 800 mil dólares ao Tricolor por conta da contratação de Paulinho Boia, em 2021. O caso já esteve na Fifa e virou um transfer ban aos ucranianos. Com isso, o clube paulista ofereceu o perdão das dívidas em troca do negócio com o jogador.

Entretanto, o Metalist não aprovou a ideia e só queria liberar o jogador mediante um pagamento. O Tricolor não estava disposto a pagar um clube que lhe devia e propôs a desistência do protesto na Fifa pela liberação de Maílton. Depois de muita insistência, os ucranianos toparam o negócio e o lateral fechou com o clube até 2027.

A diretoria tricolor viu o negócio como um sucesso, já que não esperava o pagamento dos ucranianos e o elenco precisava de um lateral-direito. Maílton chega ao São Paulo para disputar a posição com Cédric Soares e o jovem Maik.