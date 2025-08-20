Carlos Miguel é registrado no BID e já pode estrear pelo Palmeiras

Goleiro teve contrato registrado nesta quarta-feira (20) e fica à disposição de Abel Ferreira para duelo contra o Sport, pelo Brasileirão

O goleiro Carlos Miguel já pode fazer a sua estreia pelo Palmeiras. Nesta quarta-feira (23), o jogador teve o seu contrato divulgado no BID da CBF. Com isso, o arqueiro já fica à disposição de Abel Ferreira para a partida contra o Sport, na segunda-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro.

Contudo, o goleiro não pode atuar na partida desta quinta-feira (21), contra o Universitario, pela Libertadores. Carlos Miguel só poderá ser inscrito na competição continental caso o Palmeiras confirme a classificação para as quartas de final, algo que está muito próximo.