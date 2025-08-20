Carbonero volta ao Internacional, mas Ronaldo é baixa na Libertadores

Atacante participou sem restrições do último treino do Colorado e deve ser opção no banco. Ronaldo tem edema ósseo no joelho direito / Crédito: Jogada 10

O Internacional vive os últimos momentos que antecedem o confronto mais importante da temporada, até aqui, o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo. O Colorado anunciou a lista de jogadores relacionados para o duelo na tarde desta quarta-feira (20). O atacante Carbonero recuperou-se a tempo da lesão muscular na coxa esquerda e vai para o jogo. Por outro lado, o meio-campista Ronaldo será baixa neste e nos próximos jogos, pois o clube sinalizou que o atleta sofre com um edema ósseo no joelho direito. O colombiano participou sem restrições do treino final de preparação do Inter, na última terça-feira (19). Portanto, a expectativa é de que o camisa 7 fique como opção no banco. Mesmo assim, também há a possibilidade em retornar aos 11 iniciais.