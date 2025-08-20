Botafogo ainda é o time de ‘duas caras’. Mas agora com sinal trocado

Botafogo ainda é o time de ‘duas caras’. Mas agora com sinal trocadoNo entanto, a curto prazo, se mantiver esta premissa na quinta-feira, o Glorioso volta de Quito com a vaga nas quartas de final na bagagem
Renato Paiva, quando estava Botafogo, sentenciou um plural de frases marcantes em sua curta passagem pelo Glorioso. Em uma delas, parece que foi cirúrgico. Afinal, segundo o português, o time alvinegro apresentava “duas caras”. O tempo, por ora, lhe dá razão. Com Davide Ancelotti no comando, o Mais Tradicional ainda não conseguiu mudar esta particularidade. Porém, a equipe trocou a face da moeda, algo que pode ser um bom presságio para o duelo contra a LDU (ECU), nesta quinta-feira (21), em Quito, na volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
Paiva deixou o Botafogo com 92,5% de aproveitamento como mandante. Em nove partidas, ganhou oito, um retrospecto, de fato, assombroso. Em contrapartida, o treinador precisou de sete partidas para vencer a primeira como visitante e marcar, aliás, o primeiro gol. E ainda penou para derrotar o Carabobo (VEN) por 2 a 1, com Cuiabano salvando o resultado nos acréscimos e evitando um vexame de proporções bíblicas. Seus números fora: duas vitórias, dois empates e seis derrotas – somente 26,6% dos pontos conquistados.
Que seja, então, assim em Quito, Botafogo
O jogo mudou completamente com a chegada de Davide Ancelotti. O técnico italiano, por exemplo, ainda não venceu, no Estádio Nilton Santos, em jogos pelo Campeonato Brasileiro. Dois empates e duas derrotas em sequência, com a equipe anotando somente um gol. Fora de casa, contudo, o Botafogo é arrasador: em quatro embates, cravou um aproveitamento de 100%, com nove bolas na rede e nenhuma contra. No Equador, 2.800 metros acima do nível do mar, ele terá o grande teste para o sistema defensivo. Agora, sem Pantaleão e Cuiabano. Mas com o retorno de David Ricardo.
“Por enquanto, tenho que adaptar. Contra o Palmeiras (no domingo), eles (os defensores) jogaram muito bem. Barboza atuou em condições que eram muito difíceis para ele e jogou até onde pôde. Depois, é inventar. Este momento de muitas baixas vai passar”, sinalizou o treinador italiano.
Ancelottinho, a propósito, tem a seu favor os dois triunfos, no Colosso do Subúrbio, nas Copas. Mas ele nunca admitiu a prioridade de um torneio sobre o outro. Ainda que, no último fim de semana, não tenha ido com força máxima no Brasileirão, torneio pelo qual o Glorioso vai se distanciando cada vez mais da liderança.
