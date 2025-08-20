Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona planeja vender joia da base para equilibrar finanças

Jogador avaliado em 30 milhões de euros, desperta interesse de clubes da Premier League, mas ainda não deseja deixar o clube
O Barcelona planeja vender Marc Casadó para amenizar as dificuldades financeiras e pela necessidade de gerar receita para registrar novos reforços na LaLiga. Assim, o clube já começou a sondar interessados, usando intermediários para apresentar o jogador, segundo informações dos jornais ‘Mundo Deportivo’ e o ‘Sport’.

O clube catalão avalia o jovem meio-campista em 30 milhões de euros (R$ 192 milhões), quantia que espera receber. Wolverhampton e West Ham, da Premier League, demonstraram interesse, mas Casadó, por enquanto, não está muito disposto a deixar o Barcelona.

O jogador impressionou na primeira metade da última temporada, mas perdeu espaço após o Ano Novo, cedendo a posição no time titular a Frenkie de Jong.

Hoje, Casadó é a última opção para o meio-campo, atrás de De Jong, Pedri, Gavi, Marc Bernal e Fermín López. A venda é motivada principalmente pelas dificuldades financeiras do clube e pela necessidade de gerar receita para registrar novos reforços na LaLiga, como Gerard Martín, Szczesny e Bardghji.

