Barcelona planeja vender joia da base para equilibrar finanças

Jogador avaliado em 30 milhões de euros, desperta interesse de clubes da Premier League, mas ainda não deseja deixar o clube

O Barcelona planeja vender Marc Casadó para amenizar as dificuldades financeiras e pela necessidade de gerar receita para registrar novos reforços na LaLiga. Assim, o clube já começou a sondar interessados, usando intermediários para apresentar o jogador, segundo informações dos jornais ‘Mundo Deportivo’ e o ‘Sport’.

O clube catalão avalia o jovem meio-campista em 30 milhões de euros (R$ 192 milhões), quantia que espera receber. Wolverhampton e West Ham, da Premier League, demonstraram interesse, mas Casadó, por enquanto, não está muito disposto a deixar o Barcelona.

O jogador impressionou na primeira metade da última temporada, mas perdeu espaço após o Ano Novo, cedendo a posição no time titular a Frenkie de Jong.

Hoje, Casadó é a última opção para o meio-campo, atrás de De Jong, Pedri, Gavi, Marc Bernal e Fermín López. A venda é motivada principalmente pelas dificuldades financeiras do clube e pela necessidade de gerar receita para registrar novos reforços na LaLiga, como Gerard Martín, Szczesny e Bardghji.