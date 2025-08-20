Barcelona corre contra o tempo e busca ter o Camp Nou na Champions League

Clube necessita entregar documento à Prefeitura de Barcelona para que o estádio seja liberado antes da fase de liga do torneio continental / Crédito: Jogada 10

O Barcelona tenta agilizar os processos para não ficar sem o Camp Nou em mais uma Champions League. Afinal, o clube catalão tem um prazo para apresentar o Certificado Final de Construção do estádio à Prefeitura de Barcelona. O sorteio da fase de liga do torneio continental ocorre dia 28 de agosto, e a Uefa não permite que clubes mandem seus jogos em mais de um estádio na mesma fase. Por outro lado, essa regra não se aplica à La Liga. Assim, a equipe culé pode mandar os jogos em quantos estádios quiser. No entanto, o local está há dois anos em reforma. Ele seria inaugurado com o torneio amistoso Joan Gamper no último dia 10, algo que não ocorreu.