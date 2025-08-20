Avião de Leila, presidente do Palmeiras, é liberado para voos comerciais

Mandatária afirma que o Verdão não terá custos e também pode fazer aluguel para outros clubes do Brasil

Antes da autorização, a aeronave só realizava voos fretados de cortesia, já que não tinha permissão para voos remunerados, de acordo com o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 91. Palmeiras e Vasco chegaram a utilizá-la em algumas viagens para competições. Agora, a empresa pode vender assentos e operar voos comerciais.

A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) publicou na semana passada a certificação de uma nova empresa autorizada a operar voos comerciais no Brasil. Trata-se da Placar Linhas Aéreas S/A, de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, que está em seu segundo mandato.

Leila Pereira comentou o assunto: “Não vou alugar para o Palmeiras. Como disse desde o começo, o Palmeiras, sempre que precisar do avião, não vai ter nenhuma despesa”, disse ao “ge”

Ela também destacou que não pretende transformar a Placar Linhas Aéreas em outro patrocinador do Verdão, como ocorreu com a Crefisa e a FAM ao longo de uma década. Essa parceria terminou no fim de 2024.

Aliás, Leila acrescentou que o avião estará disponível para outros clubes e poderá ser alugado. A aeronave usada é um Embraer E190-E2, com alcance de 5.500 quilômetros, suficiente para cobrir praticamente todos os países da América do Sul sem escalas. O modelo comporta originalmente 114 passageiros, mas foi configurado para 98 lugares. Assim, oferece mais conforto. O valor estimado da aeronave é de 64 milhões de dólares.