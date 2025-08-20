Atlético defende invencibilidade na Argentina em decisão contra o Godoy Cruz

Galo não perde fora de casa para times argentinos há cinco anos e joga pelo empate para avançar na Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG entra em campo nesta quinta-feira (21), em Mendoza, na Argentina, para decidir a vaga nas quartas de final da Sul-Americana contra o Godoy Cruz. O Galo chega confiante para o duelo, uma vez que faz cinco anos que não perde para times argentinos jogando fora de casa. LEIA MAIS: Atlético atualiza situação de lesionados e divulga relacionados