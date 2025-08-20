Atlético defende invencibilidade na Argentina em decisão contra o Godoy Cruz

Atlético defende invencibilidade na Argentina em decisão contra o Godoy CruzGalo não perde fora de casa para times argentinos há cinco anos e joga pelo empate para avançar na Sul-Americana
O Atlético-MG entra em campo nesta quinta-feira (21), em Mendoza, na Argentina, para decidir a vaga nas quartas de final da Sul-Americana contra o Godoy Cruz. O Galo chega confiante para o duelo, uma vez que faz cinco anos que não perde para times argentinos jogando fora de casa.
LEIA MAIS: Atlético atualiza situação de lesionados e divulga relacionados
A partida será no Estádio Feliciano Gambarte, que recebe pouco mais de 21 mil torcedores. No jogo de ida, em Belo Horizonte, a equipe mineira venceu por 2 a 1. Assim, os brasileiros jogam com a vantagem do empate. Além disso, se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.
Desde a derrota para o Unión Santa Fe em 2020, o Atlético não sabe o que é cair em solo argentino. Dessa maneira, de lá para cá, foram cinco jogos, com duas vitórias e três empates, incluindo confrontos pesados contra o River Plate em quartas e semifinal da Libertadores.
