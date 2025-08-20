Ancelotti e comissão fazem ‘tour’ para conhecer futebol brasileiro

Técnico da Seleção Brasileira ainda vai acompanhar Internacional x Flamengo, pela Libertadores, e Bahia x Santos, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti e sua comissão técnica cumpriram agenda intensa nos últimos dias. Afinal, os representantes da comissão técnica do Brasil marcaram presença em alguns dos principais jogos envolvendo clubes brasileiros, com o objetivo de monitorar atletas e realizar interações técnicas. Carlo Ancelotti viaja pelo país para conhecer mais sobre a cultura do futebol brasileiro. Ele quer ver de perto os estádios, as dinâmicas de jogo, os atletas, as torcidas e a organização. O italiano ainda vai acompanhar mais partidas até o final da semana.

Na quarta-feira passada (13), Ancelotti viu a vitória do Flamengo sobre o Internacional, no Maracanã, em partida válida pela Libertadores, juntamente com o coordenador executivo, Rodrigo Caetano, o gerente de Seleções, Cícero de Souza, o coordenador técnico Juan Santos, o treinador de goleiros Cláudio Taffarel e o preparador físico Cristiano Nunes. No dia seguinte, eles acompanharam o confronto entre Botafogo e LDU, no Estádio Nilton Santos. Pela primeira vez ele viu de perto a equipe comandada pelo filho, Davide Ancelotti. No domingo (17), ele esteve presente na Arena MRV, em Belo Horizonte, para acompanhar Atlético-MG x Grêmio, pelo Brasileiro. Na terça-feira (19), Juan Santos e Thomaz Araújo (analista de desempenho) estiveram no Morumbis, para o confronto entre São Paulo e Atlético Nacional (COL), pelas oitavas-de-final da Libertadores. Nesta quarta-feira (20), Ancelotti e Rodrigo Caetano terão presença garantida em Porto Alegre para o confronto de volta da Libertadores entre Internacional e Flamengo.

Na quinta-feira (21), Cícero de Souza e Paul Clement, auxiliar técnico da comissão de Ancelortti, presenciarão Palmeiras x Universitário. Por fim, no próximo domingo, é a vez de Ancelotti visitar Salvador para o jogo entre Bahia e Santos, pelo Brasileirão. A convocação de Ancelotti A Seleção Brasileira, assim, será convocada na próxima segunda-feira (25) para a Data Fifa de setembro, onde o Brasil enfrentará Chile e Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. O Brasil, assim, enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro. Na sequência, o Brasil encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.