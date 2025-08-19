Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vélez Sarsfield x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Vélez Sarsfield x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Jogo vale pela volta das oitavas de final da Libertadores e será em Buenos Aires. Christian Rafael narra o duelo
O Fortaleza encara o Vélez Sarsfield às 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. O jogo vale pela volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, no Castelão, empate em 0 a 0, a disputa está totalmente em aberto: quem vencer, avança.

O confronto decisivo acontece em um momento muito delicado para o time brasileiro. O Fortaleza vive uma péssima fase, ocupando a vice-lanterna do Brasileirão e sem vencer há três jogos. Por outro lado, o Vélez chega embalado, brigando pela liderança do Campeonato Argentino e confiante por decidir a vaga em casa.

Este jogo terá cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa a patir das 17h30 (de Brasília), com o tradicional pré-jogo. Assim que a bola rolar, Christian Rafael estará na narração.

Christian Rafael narra este duelo entre Velez Sarsfield e Fortaleza, pela Libertadores.  Não perca nada deste jogão. Para isso, basta acessar clicando na arte acima a partir das 17h (de Brasília).

