Vélez Sarsfield x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Jogo vale pela volta das oitavas de final da Libertadores e será em Buenos Aires. Christian Rafael narra o duelo

O Fortaleza encara o Vélez Sarsfield às 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. O jogo vale pela volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, no Castelão, empate em 0 a 0, a disputa está totalmente em aberto: quem vencer, avança.

O confronto decisivo acontece em um momento muito delicado para o time brasileiro. O Fortaleza vive uma péssima fase, ocupando a vice-lanterna do Brasileirão e sem vencer há três jogos. Por outro lado, o Vélez chega embalado, brigando pela liderança do Campeonato Argentino e confiante por decidir a vaga em casa.