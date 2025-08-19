Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco firma parceria para projeto de reciclagem em São Januário

Iniciativa busca realizar a reciclagem dos resíduos de torcedores nas partidas na Colina Histórica, na arquibancada, corredores e áreas comuns
O Vasco firmou uma parceria com a iniciativa “Recicla Junto”, para realizar a reciclagem dos resíduos gerados por torcedores nas partidas em São Januário. Assim, o intuito da campanha é reciclar o material presente nas arquibancadas, corredores e áreas comuns do estádio ao fim dos jogos. Com isso, o foco é reduzir o impacto ambiental na Colina Histórica.

Além disso, ao longo dos jogos, haverão algumas ações de conscientização. Nelas, torcedores e receberão sacolas para coleta individual, algo que destaca a nova parceria com o projeto de economia circular que já ressignificou 455 toneladas de resíduos.

“Entendemos que a responsabilidade de um clube com a nossa grandeza vai muito além das quatro linhas. Projetos como este reforçam o nosso compromisso com práticas sustentáveis, que geram impacto social positivo e inspiram mudanças de hábito na nossa torcida. Ao lado do Recicla Junto, vamos transformar São Januário em um exemplo de como o futebol pode ser um agente ativo na preservação ambiental e no desenvolvimento da comunidade”, Carlos Amodeo, CEO do Vasco.

Dessa forma, o projeto já atua há seis anos no estádio Heriberto Hülse, do Criciúma, com reciclagem e destinação correta de resíduos como plástico, papel e vidro.

Neste cenário, efetuaram a reciclagem de 15 toneladas em jogos do time catarinense na Série A. Por fim, toda a renda foi revertida aos catadores, em uma iniciativa criada pela Cristalcopo.

