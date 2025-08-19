VAR anula pênalti para o Avaí no fim, e jogo com o Operário termina sem gols

Em jogo de poucas chances, arbitragem volta atrás em lance capital aos 51 do segundo tempo; resultado é ruim para ambos na Série B / Crédito: Jogada 10

Operário-PR e Avaí empataram em 0 a 0 no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O jogo, válido pela 22ª rodada da Série B, ocorreu na noite desta terça-feira (19) e teve um final dramático. Com o resultado, o Operário chega a 27 pontos, em 12º lugar. Já o Avaí, com 33 pontos, sobe para a oitava posição. Um pênalti para o time visitante, marcado nos acréscimos, foi anulado pelo VAR. Operário quase marca no primeiro tempo O primeiro tempo em Ponta Grossa foi de muita disputa e pouca inspiração. As duas equipes criaram raras oportunidades claras de gol. O Operário, entretanto, teve a melhor chance de abrir o placar na etapa inicial. O meia Boschilia finalizou com força de dentro da área e exigiu uma grande defesa do goleiro César, do Avaí.

A etapa inicial, aliás, terminou com os ânimos bastante exaltados. Os jogadores Cristiano, do Operário, e Alef Manga, do Avaí, discutiram rispidamente. A confusão precisou ser contida pelos companheiros de equipe na ida para o vestiário. O clima tenso refletiu o equilíbrio e a grande importância do jogo para os dois times na competição. Segundo tempo com emoção no fim Na segunda etapa, o cenário de poucas emoções se manteve por um bom tempo. O jogo continuou muito travado no meio-campo, com pouca criatividade dos ataques. O Avaí, no entanto, teve uma chance de ouro para marcar seu gol. O zagueiro Joseph, do Operário, salvou um chute de Cléber praticamente em cima da linha. Por fim, o lance mais capital e polêmico da partida ocorreu já nos acréscimos. Aos 47 minutos, o árbitro marcou um pênalti para o time do Avaí. Após muita reclamação dos jogadores da casa, contudo, o VAR chamou para a revisão. O árbitro, então, foi ao monitor e, de forma correta, anulou a penalidade. O apito final, logo em seguida, confirmou o empate sem gols.