Textor já tem prazo para apresentar as garantias para recomprar a SAF do Botafogo

Valor da recompra também está definido. Mas o clima nos bastidores ainda não tem a paz selada

Já o valor da recompra seria de 100 milhões de euros (R$ 640,6 milhões). A Eagle exige boa parte destes pagamentos à vista.

A Eagle Football já estabeleceu um prazo para o empresário norte-americano John Textor recomprar o Botafogo. A holding, segundo o blog do Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, aceita vender a SAF do Glorioso se o big boss apresentar as garantias financeiras até esta quarta-feira (20). O prazo, contudo, pode ser renegociado entre as partes.

Para recomprar o Botafogo e levantar a grana, o magnata da Flórida conta com o apoio do bilionário grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest (ING), Rio Ave (POR) e Olympiacos (GRE).

Textor e a Eagle se comprometeram, verbalmente, a acabar com estas animosidades nos tribunais para caminharem para uma solução mais amistosa. As partes brigam pelo controle do Botafogo. Mas esta bandeira branca foi só um “ensaio”. Afinal, nesta terça-feira (19), a SAF acusou a holding de causar a asfixia do clube alvinegro.

Antes da reunião da última sexta-feira (15), a Eagle havia sentenciado que não venderia o Botafogo a Textor enquanto o empresário norte-americano fosse o dono das duas pontas envolvidas na negociação. A holding queria negociar com outro investidor disposto a ficar com o Alvinegro. A Eagle só venderia o Mais Tradicional ao big boss se este deixasse o controle do clube durante as tratativas.

Textor pretende tirar o Botafogo da Eagle Holdings e repassar para uma nova empresa (Eagle Football Group) criada nas Ilhas Cayman.