Sonho em retornar à Seleção é diferencial para Arthur voltar ao Grêmio

Anteriormente, Arthur desejava seguir na Europa e recusou diversas consultas do próprio Imortal e outros clubes brasileiros / Crédito: Jogada 10

Arthur Mello e Grêmio estão próximos de concluir o retorno do meio-campista ao clube. Afinal, já há um acerto verbal entre as partes e somente algumas questões impedem a finalização das tratativas. Um fator preponderante para o volante mudar de opinião e concordar em voltar ao Imortal é a ambição em retornar à Seleção Brasileira. Especialmente, brigar por uma vaga entre os convocados para a próxima Copa do Mundo. Inclusive, o Tricolor gaúcho fez outros contatos anteriores para ter êxito em repatriá-lo. No entanto, ele recusou algumas consultas do próprio Grêmio e de outros clubes brasileiros, porque a sua preferência era continuar na Europa. Apesar disso, Arthur alterou seus planos e preferiu retornar ao clube que o revelou, em um contrato de um ano e seis meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a percepção do meio-campista, a volta ao futebol brasileiro será essencial para chamar a atenção do técnico Carlo Ancelotti. Ainda mais porque o comandante da Juventus, Igor Tudor, não contava com Arthur para essa temporada. No começo de julho, Alexandre Rossato, vice de futebol do Tricolor e que detém bom relacionamento com o volante há anos, foi quem iniciou as conversas. Na oportunidade, ele recentemente tinha encerrado empréstimo junto ao Girona, da Espanha. Apesar disso, o jogador não planejava retornar ao Brasil, pois só pensava em conseguir uma nova chance no futebol europeu. Arthur muda de ideia e aceita voltar ao Grêmio Deste modo, Arthur não manteve o contato com os brasileiros e participou normalmente da pré-temporada da Juventus, em Turim. O dirigente do Imortal não desistiu e seguiu em tratativas com o volante. Até que o clube gaúcho entregou uma oferta atrativa: a princípio, remuneração de R$ 1,6 milhão por mês. Mesmo assim, o contrato tem bonificações envolvendo iniciativas de marketing e metas de produtividade. Caso ele as alcance, seu salário pode atingir os R$ 2 milhões.