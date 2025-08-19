São Paulo x Atlético Nacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Jogo entre brasileiros e colombianos vale vaga às quartas de final da Libertadores. Cesar Tavares está no comando da Jornada Esportiva

Nesta terça-feira (19/8), o São Paulo decide sua vida na Libertadores, recebendo o Atlético Nacional, da Colômbia, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Na ida, as equipes ficaram empatadas em 0 a 0, com os colombianos perdendo dois pênaltis. Assim, quem vencer avança no torneio. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva começa às 20h (de Brasília), com o tradicional pré-jogo sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

