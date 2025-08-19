Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo mira quartas da Libertadores para evitar novo rombo no orçamento

Classificação contra o Atlético Nacional vale R$ 6,8 milhões em premiação e garante receita crucial para dar alívio para o restante da temporada
Além do peso esportivo, o duelo do São Paulo contra o Atlético Nacional, nesta terça-feira (19/8), às 21h30, no Morumbis, pela Conmebol Libertadores, carrega um valor estratégico para a diretoria tricolor. Afinal, o Tricolor busca alcançar uma das metas financeiras estabelecidas para 2025.

No fim do ano passado, a gestão do clube traçou quatro objetivos para a temporada: chegar à final do Paulistão, avançar às quartas de final da Copa do Brasil, se classificar às quartas da Libertadores e terminar o Brasileirão em sexto lugar. Dois deles já não poderão ser alcançados, o Paulistão e a Copa do Brasil.

Com isso, a Libertadores se tornou ainda mais decisiva para a saúde financeira do São Paulo. Em caso de classificação, o clube embolsará US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,8 milhões) em premiação. O valor cresce com a perspectiva de arrecadação em bilheteria. Afinal, jogos de mata-mata no Morumbis são responsáveis por receitas milionárias.

Receitas do ano passado impulsionam o São Paulo

No ano passado, o Tricolor levou 60.032 torcedores para o confronto contra o Nacional, do Uruguai, nas oitavas de final, quando obteve R$ 5,79 milhões de renda. Já nas quartas, contra o Botafogo, o público subiu para 61.329 pagantes, com uma arrecadação recorde de R$ 7,79 milhões.

Uma eliminação precoce não significaria apenas a perda da premiação, mas também de todo o impacto indireto. Ou seja, menos venda de ingressos, redução no faturamento das lojas oficiais em dia de jogo, ativações de patrocinadores e exposição de marca.

A situação preocupa a diretoria. O clube já contraiu um novo empréstimo bancário recentemente para equilibrar o caixa. Descumprir mais uma meta orçamentária pode obrigar o São Paulo a recorrer à venda de jogadores para fechar as contas da temporada.

