São Paulo mira quartas da Libertadores para evitar novo rombo no orçamento

Classificação contra o Atlético Nacional vale R$ 6,8 milhões em premiação e garante receita crucial para dar alívio para o restante da temporada

No fim do ano passado, a gestão do clube traçou quatro objetivos para a temporada: chegar à final do Paulistão, avançar às quartas de final da Copa do Brasil, se classificar às quartas da Libertadores e terminar o Brasileirão em sexto lugar. Dois deles já não poderão ser alcançados, o Paulistão e a Copa do Brasil.

Além do peso esportivo, o duelo do São Paulo contra o Atlético Nacional, nesta terça-feira (19/8), às 21h30, no Morumbis, pela Conmebol Libertadores, carrega um valor estratégico para a diretoria tricolor. Afinal, o Tricolor busca alcançar uma das metas financeiras estabelecidas para 2025.

Com isso, a Libertadores se tornou ainda mais decisiva para a saúde financeira do São Paulo. Em caso de classificação, o clube embolsará US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,8 milhões) em premiação. O valor cresce com a perspectiva de arrecadação em bilheteria. Afinal, jogos de mata-mata no Morumbis são responsáveis por receitas milionárias.

Receitas do ano passado impulsionam o São Paulo

No ano passado, o Tricolor levou 60.032 torcedores para o confronto contra o Nacional, do Uruguai, nas oitavas de final, quando obteve R$ 5,79 milhões de renda. Já nas quartas, contra o Botafogo, o público subiu para 61.329 pagantes, com uma arrecadação recorde de R$ 7,79 milhões.

Uma eliminação precoce não significaria apenas a perda da premiação, mas também de todo o impacto indireto. Ou seja, menos venda de ingressos, redução no faturamento das lojas oficiais em dia de jogo, ativações de patrocinadores e exposição de marca.

A situação preocupa a diretoria. O clube já contraiu um novo empréstimo bancário recentemente para equilibrar o caixa. Descumprir mais uma meta orçamentária pode obrigar o São Paulo a recorrer à venda de jogadores para fechar as contas da temporada.