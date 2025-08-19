Salah é eleito melhor jogador da Premier League pela terceira vez

Craque do Liverpool fez 29 gols e 18 assistências na última temporada e se tornou o primeiro da história a conquistar o prêmio em três edições

Principal jogador do Liverpool no título da Premier League na temporada passada, Mohamed Salah foi eleito novamente o melhor jogador do Campeonato Inglês. É a terceira vez que o atacante egípcio recebe prêmio, as anteriores foram em 2017/18 e 2021/22, feito inédito na história da competição.

Salah sucede Phil Foden, do Manchester City, e superou nomes de peso na disputa, entre eles o companheiro de equipe Alexis Mac Allister, além de Alexander Isak (Newcastle), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal) e Bruno Fernandes (Manchester United).