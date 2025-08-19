Salah é eleito melhor jogador da Premier League pela terceira vez

Salah é eleito melhor jogador da Premier League pela terceira vezCraque do Liverpool fez 29 gols e 18 assistências na última temporada e se tornou o primeiro da história a conquistar o prêmio em três edições
Principal jogador do Liverpool no título da Premier League na temporada passada, Mohamed Salah foi eleito novamente o melhor jogador do Campeonato Inglês. É a terceira vez que o atacante egípcio recebe prêmio, as anteriores foram em 2017/18 e 2021/22, feito inédito na história da competição.
Salah sucede Phil Foden, do Manchester City, e superou nomes de peso na disputa, entre eles o companheiro de equipe Alexis Mac Allister, além de Alexander Isak (Newcastle), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal) e Bruno Fernandes (Manchester United).
Aos 33 anos, o camisa 11 encerrou a última temporada com números impressionantes: 29 gols e 18 assistências em 38 partidas da Premier League, liderando tanto o ranking de artilharia quanto o de passes decisivos.
That feeling when you win the PFA Players' Player of the Year award for a third time.
