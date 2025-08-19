Revoltada com goleada, torcida do Santos invade CT e quebra portão

A torcida do Santos manteve os atritos com o time e, dois dias após a goleada humilhante sofrida para o Vasco, no Morumbis, pelo Brasileirão, invadiu o CT Rei Pelé na tarde desta terça-feira (19). Os torcedores gritaram muito com os atletas e, principalmente, com a diretoria do Peixe. Um dos portões de acesso ao estacionamento foi arrombado, o que facilitou a entrada no local.

A Polícia Militar chegou rapidamente para conter a invasão, mas, mesmo com a presença dos agentes, os invasores alcançaram o estacionamento onde ficam os carros dos jogadores. A motivação principal foi a derrota por 6 a 0 para o Vasco. Em somente 17 minutos, o time carioca marcou cinco gols. Na partida, a torcida virou de costas para o campo, cantou “olé” e cobrou, portanto, resultados positivos.