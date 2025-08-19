Reforço do Vasco, Gómez fala sobre a escolha pelo número 11

Atacante colombiano, contratado junto ao Rennes (FRA), cita Coutinho e Romário; além disso, revela suas características ao torcedor

O novo reforço do Vasco, Andrés Gómez, deu breve entrevista ao canal do clube no YouTube nesta terça-feira (19/8), dia em que o Cruz-Maltino oficializou sua contratação junto ao Rennes (FRA). Assim, o colombiano de 22 anos explicou suas características e também a escolha pela mítica camisa número 11.

Inicialmente, o atacante revelou ser rápido e habilidoso, além de saber fazer gols com as duas pernas. Pelo Rennes, seu último clube, ele anotou três tentos em 19 partidas.

“Sou um jogador muito rápido, habilidoso com a bola. Tenho gols com ambas as pernas e muita coragem para jogar, além de muita força”, revelou em vídeo publicado pelo Vasco.

Depois, Gómez respondeu sobre o número 11. Ele assumirá a camisa, vaga desde a saída de Dimitri Payet. Afinal, quando o francês saiu, Coutinho – que utilizava a 11 – passou a usar a 10. Demonstrando conhecimento da História do Vasco, o jovem citou até mesmo o Baixinho Romário, ídolo cruz-maltino.