Real Madrid estreia com vitória sobre o Osasuna no Espanhol

Mbappé decide de pênalti e garante os três pontos no Bernabéu; Vini Jr e Militão são titulares, enquanto Rodrygo não sai do banco de reservas

Dessa maneira, o Real Madrid termina a primeira rodada na 8ª posição, com os mesmos três pontos de Espanyol, Alavés, Athletic Bilbao, Getafe, Villarreal, Rayo Vallecano e Barcelona, que também estrearam no Campeonato Espanhol com o pé direito.

O Real Madrid estreou no Campeonato Espanhol com vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna, nesta terça-feira (19), na partida de encerramento da primeira rodada de LaLiga. Kylian Mbappé, de pênalti, garantiu os três pontos para o clube merengue no Santiago Bernabéu. Os brasileiros Vini Jr e Éder Militão começaram como titulares, enquanto Rodrygo sequer saiu do banco de reservas. Endrick, lesionado, não foi relacionado para o jogo.

Além disso, o clube merengue fez sua estreia em 2025/26 duas semanas após voltar de férias, com período de descanso reduzido devido à disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Na última temporada, o Real não conquistou títulos e aposta suas fichas no trabalho do técnico Xabi Alonso para reencontrar o caminho das conquistas.

Por outro lado, o Osasuna está entre os oito times que perderam nesta rodada inaugural e ainda seguem sem pontos no Espanhol.

O jogo

O Real Madrid dominou o primeiro tempo e teve 78% de posse de bola no Santiago Bernabéu. Porém, os donos da casa não conseguiram balançar a rede. Isto porque a retranca do Osasuna funcionou bem e as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.

Na segunda etapa, o Real Madrid manteve o controle do jogo, mas balançou a rede logo aos cinco minutos. Mbappé foi derrubado na área e o próprio camisa 9 converteu a cobrança para abrir o placar no Santiago Bernabéu. Contudo, o clube merengue pecou na criação de jogadas e teve poucas chances claras de ampliar. Nos acréscimos da partida, Bretones ainda foi expulso e deixou o Osasuna com um jogador a menos após acertar uma cotovelada em Gonzalo García. O atacante merengue, inclusive, foi quem substituiu Vini Jr na segunda etapa.