Rafael projeta duelo na Libertadores e aponta torcida como ‘jogador a mais’

Goleiro mira classificação do São Paulo contra Atlético Nacional e destaca importância do Morumbis lotado para embate decisivo / Crédito: Jogada 10

O São Paulo se prepara para o seu principal jogo do ano nesta terça-feira (19/8), contra o Atlético Nacional, no Morumbis, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30, e o Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis. E o goleiro Rafael falou sobre a preparação da equipe e ressaltou o papel fundamental da torcida na decisão. “A nossa preparação foi toda voltada para que a gente possa, nessa terça-feira, fazer um grande jogo. A expectativa é que a gente possa ter um jogador a mais dentro de campo, que é o torcedor. O Morumbi vai estar lotado, aquela festa maravilhosa. Tenho certeza de que nós vamos fazer um grande jogo e o nosso melhor dentro de campo para sair com essa tão sonhada classificação para as quartas de final da Libertadores”, disse Rafael, que prosseguiu: