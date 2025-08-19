Rafael Leão sofre lesão muscular e desfalca Milan

Autor de um dos gols da vitória do Milan sobre o Bari pela Copa da Itália, o atacante Rafael Leão sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita. Dessa forma, o jogador desfalcará o time Rossoneri na estreia no Campeonato Italiano, contra o Cremonese, no próximo sábado (23), às 15h45 (de Brasília), no San Siro.

Rafael Leão abriu o placar contra o Bari aos 14 minutos. Contudo, o jogador sentiu um problema muscular na panturrilha direita e acabou substituído apenas três minutos depois. Assim, a lesão esfriou a euforia, mas o Milan conseguiu manter o controle da partida e fez 2 a 0 com Pulisic, na etapa final.