Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rafael Leão sofre lesão muscular e desfalca Milan

Rafael Leão sofre lesão muscular e desfalca Milan

Jogador sentiu na vitória sobre o Bari na Copa da Itália
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Autor de um dos gols da vitória do Milan sobre o Bari pela Copa da Itália, o atacante Rafael Leão sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita. Dessa forma, o jogador desfalcará o time Rossoneri na estreia no Campeonato Italiano, contra o Cremonese, no próximo sábado (23), às 15h45 (de Brasília), no San Siro.

Rafael Leão abriu o placar contra o Bari aos 14 minutos. Contudo, o jogador sentiu um problema muscular na panturrilha direita e acabou substituído apenas três minutos depois. Assim, a lesão esfriou a euforia, mas o Milan conseguiu manter o controle da partida e fez 2 a 0 com Pulisic, na etapa final.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O atacante já iniciou o tratamento. Contudo, não deve retornar antes da segunda rodada do Campeonato Italiano, quando o Milan enfrenta o Lecce, fora de casa, dia 29. Até lá, o técnico Massimiliano Allegri poderá mover Pulisic para o lado esquerdo. Outra opção é manter o esquema com três zagueiros e colocar o americano no ataque com Santiago Giménez.

Revelado no Sporting, de Portugal, Rafael Leão defende o Milan desde 2019. O jogador, de 26 anos, chegou após se destacar no Lille, da França. Com a camisa dos Diavolo, o atacante português soma 261 jogos, 71 gols e 62 assistências. Na temporada passada, foram 12 gols e 13 assistências em 50 partidas disputados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar