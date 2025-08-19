Presidente da CBF barra produção de camisa vermelha da Seleção

Samir Xaud revela que pediu à Nike a interrupção imediata do modelo e defendeu a manutenção das cores tradicionais / Crédito: Jogada 10

O presidente da CBF, Samir Xaud, contou durante uma entrevista no programa ‘seleção sportv’ que precisou agir rapidamente para barrar a produção de camisas vermelhas da Seleção Brasileira. A reunião com a Nike aconteceu poucos dias após ele assumir o comando da entidade, em 25 de maio. Na época, a fornecedora já havia iniciado a fabricação do novo uniforme número 2 para a Copa do Mundo de 2026: uma camisa vermelha com detalhes em preto, aprovada pelo ex-presidente Ednaldo Rodrigues. Xaud, porém, optou por manter a tradição das cores.

"Foi um assunto delicado. Muita gente levou para o lado político. Levei para o lado do Brasil, das cores da nossa bandeira: azul, amarelo, verde e branco. São essas que devem ser seguidas. Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Ela já estava em produção, mas pedi em caráter urgente que a Nike interrompesse", revelou. Além disso, o dirigente chegou a ver o modelo vermelho e deixou claro o que achou. "Eu particularmente não gostei", explicou. Após a reunião, a Nike voltou atrás e decidiu lançar um uniforme azul como segunda opção para a Copa do Mundo de 2026. "A Nike entendeu o motivo. Eles começaram logo a produção da nova camisa. Posso dizer que ficou muito bonita", revelou.

“A Nike entendeu o motivo. Eles começaram logo a produção da nova camisa. Posso dizer que ficou muito bonita”, revelou. Xaud também fez um apelo aos torcedores para que a camisa da Seleção Brasileira não seja associada a disputas políticas. “Essas discussões políticas não podem entrar em campo ou interferir na seleção brasileira. Antes dessa questão da camisa vermelha, todos vestiam amarelo. Temos que resgatar o torcedor pelo futebol, não pela política”, concluiu.