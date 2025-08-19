Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da CBF barra produção de camisa vermelha da Seleção

Presidente da CBF barra produção de camisa vermelha da Seleção

Samir Xaud revela que pediu à Nike a interrupção imediata do modelo e defendeu a manutenção das cores tradicionais
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da CBF, Samir Xaud, contou durante uma entrevista no programa ‘seleção sportv’ que precisou agir rapidamente para barrar a produção de camisas vermelhas da Seleção Brasileira. A reunião com a Nike aconteceu poucos dias após ele assumir o comando da entidade, em 25 de maio.

Na época, a fornecedora já havia iniciado a fabricação do novo uniforme número 2 para a Copa do Mundo de 2026: uma camisa vermelha com detalhes em preto, aprovada pelo ex-presidente Ednaldo Rodrigues. Xaud, porém, optou por manter a tradição das cores.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

“Foi um assunto delicado. Muita gente levou para o lado político. Levei para o lado do Brasil, das cores da nossa bandeira: azul, amarelo, verde e branco. São essas que devem ser seguidas. Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Ela já estava em produção, mas pedi em caráter urgente que a Nike interrompesse”, revelou.

Além disso, o dirigente chegou a ver o modelo vermelho e deixou claro o que achou.

“Eu particularmente não gostei”, explicou.

Após a reunião, a Nike voltou atrás e decidiu lançar um uniforme azul como segunda opção para a Copa do Mundo de 2026.

“A Nike entendeu o motivo. Eles começaram logo a produção da nova camisa. Posso dizer que ficou muito bonita”, revelou.

Xaud também fez um apelo aos torcedores para que a camisa da Seleção Brasileira não seja associada a disputas políticas.

“Essas discussões políticas não podem entrar em campo ou interferir na seleção brasileira. Antes dessa questão da camisa vermelha, todos vestiam amarelo. Temos que resgatar o torcedor pelo futebol, não pela política”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cbf

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar