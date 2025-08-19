Nuno Moreira projeta duelo do Vasco contra o Juventude

Craque português, que participou de cinco dos seis gols em goleada contra o Santos, crê que triunfo deu confiança ao elenco

Um dos pilares do time de Fernando Diniz, o ponta do Vasco, Nuno Moreira, projetou o próximo compromisso do Gigante da Colina. Após o treino desta terça-feira (19/8), que encerrou a preparação para o duelo contra o Juventude, na quarta (20/8), o português falou à TV do clube no YouTube sobre a partida (atrasada) da 14ª rodada do Brasileirão, citando a goleada por 6 a 0 sobre o Santos.

“Eu acho que a vitória veio confirmar o trabalho que estamos fazendo há umas semanas. Vai nos dar confiança para o próximo jogo. Acho que já vínhamos jogando muito bem. Contra Grêmio, Inter, CSA. Então eu acho que é isso, espero que consigamos fazer um grande jogo”, analisou Nuno.

Ele, então, falou sobre a vontade de ganhar a partida. Isso, aliás, alçaria o Vasco à 14ª colocação. Atualmente, o Cruz-Maltino surge em 16º, com 19 pontos em 18 jogos. O time tem pelo menos uma partida a menos em relação a sete dos oito adversários à sua frente na tabela.

“Acho que vai ser um jogo bem diferente do que foi contra o Santos, até pelo clima. Vai ser um jogo ultra difícil, estamos cientes disso. Mas queremos muito ganhar”, finalizou o português.