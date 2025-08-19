Neymar é cobrado por torcedores do Santos em invasão do CT

Craque puxou a frente para conversar com santista e recebeu críticas por conta do choro após a goleada sofrida para o Vasco / Crédito: Jogada 10

A tarde desta terça-feira (19) foi tensa no CT Rei Pelé. Torcedores do Santos invadiram o local para protestar após a goleada sofrida para o Vasco, no último domingo (17). Os alvinegros gritaram muito com os atletas e, principalmente, com a diretoria do Peixe. Um dos portões de acesso ao estacionamento chegou a ser arrombado, o que facilitou a entrada no local. Capitão da equipe, Neymar ficou à frente dos torcedores e conversou com os invasores, junto com Alexandre Mattos. Após ouvir os protestos, o craque afirmou que está tentando mudar as coisas. Entretanto, o camisa 10 acabou sendo alvo de críticas por deixar o gramado do Morumbis chorando após a goleada do domingo.