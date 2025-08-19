Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mourinho revela que torceu pelo Fluminense no Mundial; entenda

Treinador português também teceu elogios ao estilo do técnico Renato Gaúcho: 'É um tipo genuíno que não esconde aquilo que é'
Um dos maiores treinadores da história do futebol, José Mourinho não esteve presente no Mundial de Clubes. O português não conseguiu classificar Roma e Fenerbahçe ao torneio por seus trabalhos nos últimos anos. No entanto, o lusitano declarou que esteve na torcida para o Fluminense, que terminou em quarto na competição. Além disso, ele demonstrou ser entusiasta de Renato Gaúcho, comandante do Tricolor.

“Nunca tivemos oportunidade de nos conhecer, mas é um cara que me diverte. É um tipo genuíno que não esconde aquilo que é. (E por isso) estava a torcer por ele”, afirmou Mourinho em entrevista ao site de apostas ‘SportyNet’.

O treinador também fez questão de citar que a torcida do Fluminense não teve a ver com preferência por clubes brasileiros. No entanto, ele destacou simpatia pelo São Paulo por conta de Lucas Moura, que já trabalhou com o português.

“Assisti pouco (ao Mundial). Torci muito pelo Renato, pelo Fluminense… Não que eu tenha qualquer ligação com clubes. Para mim é igual Fluminense, Flamengo, Palmeiras, São Paulo… São Paulo, não, tem Lucas que é dos jogadores com quem trabalhei que amo”, disse.

Ainda sobre o Fluminense, Mourinho também analisou a participação do Tricolor no Mundial de Clubes.

“Eles foram pragmáticos. Não tiveram grandes preocupações em estilizar, em mostrar determinado modo de jogar. Foram resultadistas, o que no fundo todos querem. Foram compactos, jogavam como equipe, com suas forças e tentavam esconder suas dificuldades. Havia empatia grande entre todos, pela maneira como lutavam nos momentos de dificuldade”, avaliou.

