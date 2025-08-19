Manchester City empresta joia argentina ao Bayer Leverkusen

Manchester City empresta joia argentina ao Bayer LeverkusenClaudio Echeverri foi emprestado por uma temporada, sem opção ou obrigação de compra
Uma das principais joias do futebol argentino, Claudio Echeverri será emprestado pela segunda vez pelo Manchester City. Após a passagem por empréstimo pelo River Plate, da Argentina, entre janeiro e junho do ano passado, o jovem defenderá o Bayer Leverkusen, da Alemanha, na temporada 2025/26, de acordo com o jornal “The Athletic”. O acordo, no entanto, não prevê opção ou obrigação de compra.
Além do Bayer Leverkusen, o Borussia Dortmund também demonstrou interesse em Echeverri. Contudo, o clube alemão tentou contratá-lo por empréstimo com opção de compra, mas o Manchester City rejeitou. Afinal, o clube inglês vê o “El Diablito”, como é conhecido entre os argentinos, com grande potencial e não tem tem interesse em se desfazer do jogador.
Desde que chegou ao Manchester City, Echeverri não conseguiu muitas oportunidades. A joia argentina, inclusive, tinha a expectativa de receber chances na temporada 2025/26. No Mundial de Clubes, disputou um jogo e marcou um belo gol de falta na vitória sobre o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Ele ainda atuou em mais duas partidas pelo City anteriormente e somou 19 minutos em campo.
Echeverri, de 19 anos, surgiu na base do River Plate. Em janeiro do ano passado, o Manchester City comprou o jovem por 12,5 milhões de libras (R$ 78,5 milhões) após ser o destaque do Mundial Sub-17 de 2023, quando marcou cinco gols — sendo três contra o Brasil. Contudo, o time argentino conseguiu negociar um empréstimo até junho de 2025.
