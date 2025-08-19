Manchester City empresta joia argentina ao Bayer Leverkusen

Uma das principais joias do futebol argentino, Claudio Echeverri será emprestado pela segunda vez pelo Manchester City. Após a passagem por empréstimo pelo River Plate, da Argentina, entre janeiro e junho do ano passado, o jovem defenderá o Bayer Leverkusen, da Alemanha, na temporada 2025/26, de acordo com o jornal “The Athletic”. O acordo, no entanto, não prevê opção ou obrigação de compra.

Além do Bayer Leverkusen, o Borussia Dortmund também demonstrou interesse em Echeverri. Contudo, o clube alemão tentou contratá-lo por empréstimo com opção de compra, mas o Manchester City rejeitou. Afinal, o clube inglês vê o “El Diablito”, como é conhecido entre os argentinos, com grande potencial e não tem tem interesse em se desfazer do jogador.