Jefté chega em São Paulo para realizar exames e assinar com o Palmeiras

Lateral-esquerdo de 21 anos, revelado pelo Flu, chega do Rangers, da Escócia, para brigar pela posição com Piquerez

Jefté chega para dividir a posição com Piquerez, após a saída de Vanderlan, negociado em definitivo com o RB Bragantino. O lateral se destacou pelo Rangers FC, da Escócia, vice-campeão do Campeonato Escocês 2024/25, sendo eleito o melhor da posição. Na temporada passada, disputou 52 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências. Neste início de 2025/26, atuou em três partidas antes de deixar o clube.

O Palmeiras está muito próximo de anunciar a contratação do lateral-esquerdo Jefté, de 21 anos. O jogador desembarcou em São Paulo nesta terça-feira (19) e se apresentou na Academia de Futebol acompanhado de seus representantes para realizar os exames médicos, etapa necessária antes do anúncio oficial do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogador começou na base do Fluminense, integrando a chamada “Geração dos Sonhos”, mas não chegou a estrear como profissional pelo Tricolor. Em julho de 2023, foi emprestado ao Apoel, do Chipre, e posteriormente negociado em definitivo com o Rangers.

Palmeiras segue a todo vapor com sua reformulação

Jefté se torna o terceiro reforço do Palmeiras nesta janela, após as chegadas de Khellven (lateral-direito) e Ramón Sosa (atacante), que já atuam pelo clube. O goleiro Carlos Miguel também está prestes a assinar e virar reforço do Verdão.

Contudo, a diretoria alviverde segue atenta ao mercado para suprir a saída de Richard Ríos, negociado com o Benfica no mês passado. A busca por um segundo volante já passou por jogadores como Nelson Deossa e Marcel Ruiz, mas sem avanços. O Verdão busca investir até um terço dos 21 milhões de euros recebidos pela venda do colombiano para trazer uma peça de reposição.

Outra frente de trabalho é a procura por um meia ofensivo. O nome de Julio Enciso, do Brighton, chegou a entrar em pauta, mas as conversas não evoluíram. O clube entende que uma peça mais criativa pode ampliar as alternativas no setor ofensivo.