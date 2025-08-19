Internacional x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes encerram a trilogia de duelos nesta quarta (20), às 21h30, no Beira-Rio, pela partida de volta das oitavas da Libertadores

Quem avançar no confronto, portanto, terá o vencedor do duelo entre Cerro Porteño-PAR e Estudiantes-ARG como adversário nas quartas de final da Libertadores.

Internacional e Flamengo fecham o terceiro embate consecutivo, nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A equipe rubro-negra venceu a partida de ida por 1 a 0, no Maracanã, e terá a vantagem de qualquer empate para avançar às quartas. Do outro lado, o Colorado precisa de uma vitória para seguir na competição.

Onde assistir

A partida entre Internacional e Flamengo, pela partida de volta das oitavas da Libertadores, terá transmissão da Globo, ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming.

Como chega o Internacional

O Internacional, aliás, busca reação após duas derrotas consecutivas para o rival: a primeira pela Libertadores e a última pelo Brasileirão. Como perdeu o primeiro jogo no Maracanã, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso vença por apenas um, a classificação será definida nos pênaltis. Na fase de grupos, o time gaúcho terminou na liderança do Grupo F, também com 11 pontos. Em sete partidas, acumulou três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Dentro de campo, o técnico Roger Machado deve repetir o time da partida de ida. No entanto, a única mudança cotada para acontecer é a entrada de Carbonero no lugar de Bruno Tabata. Além disso, existe a possibilidade de Mathias perder a posição para Borré, que já ajudou o Inter em outros momentos decisivos. Porém, a tendência é pela manutenção do jovem. Por fim, Aguirre volta para a lateral direita. O argentino foi o único titular no último compromisso pela Série A, e ainda atuou improvisado na esquerda.

Como chega o Flamengo

Líder isolado do Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a Libertadores. Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Rubro-Negro joga com a vantagem do empate para avançar às quartas de final. A equipe carioca terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C, com 11 pontos, mesma pontuação do líder LDU. Em sete jogos, soma quatro vitórias, dois empates e uma derrota.